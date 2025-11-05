LIVE Marsiglia-Atalanta 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | segna Samardzic ma c’è un controllo al VAR

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89? Goal dell’Atalanta. Segna Samardzic con un bel tiro da fuori area. Attenzione però al VAR per un fallo in precedenza. 88? Pericoloso il Marsiglia con Vaz che viene stoppato in area di rigore bergamasca da Djimsiti. 85? Giallo per Juric per proteste. 83? Due cambi per l’Atalanta. Fuori Krstovic e De Ketelaere per Samardzic e Scamacca. 82? Guizzo di Murillo che crossa in mezzo ma calcia male. Rimessa dal fondo per la Dea. 79? Cambio per il Marsiglia. Fuori O’Riley e dentro Gomes. 78? Tiro pericoloso con il destro di De Ketelaere che dopo diverse finte calcia in porta marsigliese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Marsiglia-Atalanta, 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: segna Samardzic ma c’è un controllo al VAR

Altri contenuti sullo stesso argomento

? #OlympiqueMarsiglia- #Atalanta, #Lookman e #DeKetelaere in attacco: le probabili formazioni - X Vai su X

#UCL #ChampionsLeague Oggi tocca a Inter e Atalanta. I Nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty. Aria di derby per i bergamaschi, che sfideranno il Marsiglia del bresciano Roberto De Zerbi. Alle 21:00, radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.i - facebook.com Vai su Facebook

Marsiglia-Atalanta LIVE 0-0: il VAR annulla un goal a Lookman - Annullato un goal a Lookman: il nigeriano sblocca sull'assist di Bellanova, ma il VAR cancella tutto per un ... Segnala msn.com

LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions 2025/2026: Un Minuto Di Recupero - Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

Champions, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0. I risultati LIVE - Alle 21 sono scese in campo l'Inter, che a San Siro ospota i kazaki del Kairat ( LA CRONACA DEL MATCH SU SKY SPORT ), e l'Atalanta ... Riporta tg24.sky.it