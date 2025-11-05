CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68? Goal dell’Atalanta! Bellanova avanza sulla fascia destra, crossa in mezzo e trova Lookman che insacca dentro la porta francese. 67? Ammonito O’Riley per aver trattenuto De Ketelaere diretto verso la porta avversaria. 64? Si fa male Ahanor per un contrasto con Pavard. Il giocatore dell’Atalanta rimane a terra e viene medicato. 61? Attenzione a un possibile fallo di mano in area di rigore bergamasca di Ahanor su un tiro di Greenwood. Per l’arbitro però è tutto regolare. 58? Ahanor a terra dopo un contrasto con O’Riley. Il nigeriano comunque sembra essersi ripreso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Marsiglia-Atalanta, 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Lookman a segno su assist di Bellanova