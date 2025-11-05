LIVE Marsiglia-Atalanta 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | il goal di Samardzic è buono! Dea in vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 91? Il goal è buono. Confermato il vantaggio della Dea. 90? Saranno 6 i minuti di recupero intanto. 89? Giallo per De Zerbi per proteste. 89? Goal dell’Atalanta. Segna Samardzic con un bel tiro da fuori area. Attenzione però al VAR per un fallo in precedenza. 88? Pericoloso il Marsiglia con Vaz che viene stoppato in area di rigore bergamasca da Djimsiti. 85? Giallo per Juric per proteste. 83? Due cambi per l’Atalanta. Fuori Krstovic e De Ketelaere per Samardzic e Scamacca. 82? Guizzo di Murillo che crossa in mezzo ma calcia male. Rimessa dal fondo per la Dea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Marsiglia-Atalanta, 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: il goal di Samardzic è buono! Dea in vantaggio

