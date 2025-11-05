CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14? De Ketelaere sbaglia il rigore. Calcia sulla destra e Rulli ci arriva mettendo la palla fuori in calcio d’angolo. 12? Rigore per l’Atalanta! Lookman trova Krstovic in area di rigore. Il montenegrino avanza verso la porta avversaria e viene steso da Rulli. De Ketelaere pronto dal dischetto. 8? Iniziativa individuale di Lookman che sterza verso destra in area di rigore marsigliese e calcia. Il nigeriano trova poi la deviazione di Egan-Riley. 5? Scivola il portiere dei francesi nel tentativo di un lungo rinvio. Lookman si ritrova la palla sui piedi ma non calcia subito e perde palla pressato da Pavard e Aguerd. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Marsiglia-Atalanta, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Rulli para un rigore a De Ketelaere