LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | partita ora più equilibrata dopo la pressione d’attacco bergamasca

41? Attenzione a Ederson che entra in scivolata su Hojbjerg e rischia di non toccare la palla. Il centrocampista brasiliano è già ammonito. L'intervento viene poi giudicato non da ammonizione. 39? Partita ora più equilibrata rispetto l'inizio del match, le due squadre in questi minuti stanno tentando di sfondare la difesa avversaria. Entrambe sono compatte in difesa e si gioca più a centrocampo. 34? Grande occasione mancata da Krstovic. Ancora una volta Lookman si muove bene in area francese e serve il montenegrino che sbaglia da pochi metri calciando fuori con il portiere non vicinissimo alla linea di porta.

