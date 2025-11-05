LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | la Dea continua a manovrare il match anche dopo il rigore sbagliato da De Ketelaere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   24? L’Atalanta sta continuando comunque a far la partita. Pur qualche tentativo in attacco dei francesi. 20? Bel passaggio filtrante di Hojbjerg per Aubameyang. Il gabonese calcia poi in porta da pochi metri ma Carnesecchi para il tiro a ridosso della traversa. 18? Marsiglia che sembra più pericoloso in manovra offensiva. L’Atalanta ha un po’ perso il gioco dei primi minuti. 16? Il clima ora si è accesso ancor più al Stade Vélodrome. Forti del rigore parato ai lombardi. 14? De Ketelaere sbaglia il rigore. Calcia sulla destra e Rulli ci arriva mettendo la palla fuori in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

