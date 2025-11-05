LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | la Dea continua a manovrare il match anche dopo il rigore sbagliato da De Ketelaere
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? L’Atalanta sta continuando comunque a far la partita. Pur qualche tentativo in attacco dei francesi. 20? Bel passaggio filtrante di Hojbjerg per Aubameyang. Il gabonese calcia poi in porta da pochi metri ma Carnesecchi para il tiro a ridosso della traversa. 18? Marsiglia che sembra più pericoloso in manovra offensiva. L’Atalanta ha un po’ perso il gioco dei primi minuti. 16? Il clima ora si è accesso ancor più al Stade Vélodrome. Forti del rigore parato ai lombardi. 14? De Ketelaere sbaglia il rigore. Calcia sulla destra e Rulli ci arriva mettendo la palla fuori in calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? #OlympiqueMarsiglia- #Atalanta, #Lookman e #DeKetelaere in attacco: le probabili formazioni - X Vai su X
#UCL #ChampionsLeague Oggi tocca a Inter e Atalanta. I Nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty. Aria di derby per i bergamaschi, che sfideranno il Marsiglia del bresciano Roberto De Zerbi. Alle 21:00, radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.i - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA Champions, Inter-Kairat 0-0 e Marsiglia-Atalanta 0-0: rigore sbagliato da De Ketelaere LIVE - it seguirà in tempo reale le due partite delle italiane in Champions League ... Secondo calciomercato.it
Marsiglia – Atalanta Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Atalanta in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Mercoledì 5 Novembre ore 21:00. Segnala stadiosport.it
Marsiglia - Atalanta 0-0 | CDK, rigore quasi perfetto, ma Rulli è SUPER ?? | OneFootball - Scontro di livello per l'Atalanta, ospite allo Stade Vélodrome contro l'Olympique Marsiglia di De Zerbi per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Scrive onefootball.com