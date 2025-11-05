LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | il VAR annulla il vantaggio di Lookman

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? Il goal annullato alla Dea sembra aver motivato la squadra marsigliese che ora è più offensiva. 72? Sostituzione per il Marsiglia. Esce Paixao e dentro Vaz. 70? Goal annullato per fuorigioco di Krstovic che ha disturbato l’azione del goal. C’è un controllo al VAR per un possibile fuorigioco. 68? Goal dell’Atalanta! Bellanova avanza sulla fascia destra, crossa in mezzo e trova Lookman che insacca dentro la porta francese. 67? Ammonito O’Riley per aver trattenuto De Ketelaere diretto verso la porta avversaria. 64? Si fa male Ahanor per un contrasto con Pavard. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Marsiglia-Atalanta, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: il VAR annulla il vantaggio di Lookman

Approfondisci con queste news

️ #OlympiqueMarsiglia- #Atalanta, #Lookman e #DeKetelaere in attacco: le probabili formazioni - X Vai su X

#UCL #ChampionsLeague Oggi tocca a Inter e Atalanta. I Nerazzurri sfideranno il Kairat Almaty. Aria di derby per i bergamaschi, che sfideranno il Marsiglia del bresciano Roberto De Zerbi. Alle 21:00, radiocronache in diretta qui: https://www.raiplaysound.i - facebook.com Vai su Facebook

Champions, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0. I risultati LIVE - Alle 21 sono scese in campo l'Inter, che a San Siro ospota i kazaki del Kairat ( LA CRONACA DEL MATCH SU SKY SPORT ), e l'Atalanta ... Si legge su tg24.sky.it

LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions 2025/2026: Un Minuto Di Recupero - Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

DIRETTA Champions, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0: Carlos Augusto! LIVE - it seguirà in tempo reale le due partite delle italiane in Champions League ... Segnala calciomercato.it