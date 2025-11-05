LIVE Marsiglia-Atalanta 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | il VAR annulla il vantaggio di Lookman

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 73? Il goal annullato alla Dea sembra aver motivato la squadra marsigliese che ora è più offensiva. 72? Sostituzione per il Marsiglia. Esce Paixao e dentro Vaz. 70? Goal annullato per fuorigioco di Krstovic che ha disturbato l’azione del goal. C’è un controllo al VAR per un possibile fuorigioco. 68? Goal dell’Atalanta! Bellanova avanza sulla fascia destra, crossa in mezzo e trova Lookman che insacca dentro la porta francese. 67? Ammonito O’Riley per aver trattenuto De Ketelaere diretto verso la porta avversaria. 64? Si fa male Ahanor per un contrasto con Pavard. 🔗 Leggi su Oasport.it

