CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Ammonito Kossounou per un fallo su Paixao. 48? Occasione per Bellanova. L’italiano ci arriva di testa dopo un cross di Zappacosta ma mette la palla di poco fuori. 46? Ci siamo! Si riparte. Fuori Pasalic e dentro De Roon per la Dea. 21:49 Atalanta meglio in questo primo parziale. Le occasioni migliori le ha avute con il rigore, sbagliato, da De Ketelaere e il tiro di Krstovic con il portiere del Marsiglia non ben sistemato in porta. Il Marsiglia ci ha provato ma non è mai stato davvero pericoloso in fase offensiva. Fine primo tempo! Si riprenderà dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Marsiglia-Atalanta, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Atalanta pericolosa anche a inizio secondo parziale