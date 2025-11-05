LIVE Inter-Kairat 2-1 Champions League calcio in DIRETTA | raddoppia Carlos Augusto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Dentro Ricardinho e Baybek nel Kairat. 68? Goooooooooooooool, Carlos Augusto, botta di sinistro da fuori area che non lascia scampo, Inter-Kairat 2-1. 66? Anarbekov doppio rifletto su Pio Esposito e Susic, grande partita del giovane portiere del Kairat. 64? A breve sarà il momento anche di Thuram. 62? Dentro Susic al posto di Frattesi nell’Inter. 60? Spinge a pieno organico l’Inter. 58? Dumfries dalla distanza manda alto dopo una deviazione. 56? Si prepara il ritorno in campo anche di Thuram. 54? Gol di Arad, colpo di testa perfetto dopo un corner, Inter-Kairat 1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-Kairat 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: raddoppia Carlos Augusto!

Altre letture consigliate

Incredibile a San Siro! Il Kairat segna con Ofri Arad: colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, l’israeliano segna completamente solo. Tutto da rifare per l’Inter di Cristian Chivu ? - facebook.com Vai su Facebook

#ChampionsLeague, dopo #InterKairat c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - X Vai su X

DIRETTA Champions, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0: Carlos Augusto! LIVE - it seguirà in tempo reale le due partite delle italiane in Champions League ... Scrive calciomercato.it

Champions, Inter-Kairat 2-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0. I risultati LIVE - Alle 21 sono scese in campo l'Inter, che a San Siro ospota i kazaki del Kairat ( LA CRONACA DEL MATCH SU SKY SPORT ), e l'Atalanta ... Segnala tg24.sky.it

LIVE - Inter-Kairat Almaty 0-0: calcio d'inizio per i nerazzurri, via alla sfida di San Siro - Un giocatore del Kairat, nello specifico Jorginho, è fermo a terra da diversi secondi, Godinho ferma il gioco solo dopo un ... fcinternews.it scrive