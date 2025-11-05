LIVE Inter-Kairat 2-1 Champions League calcio in DIRETTA | Carlos Augusto e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.53 L’Inter vince una partita più complicata del previsto, apre Lautaro Martinez, pareggia clamorosamente Arad che viene poi sorpassato dalla botta di Carlos Augusto che regala la vittoria ai nerazzurri di Chivu. 12 punti in 4 partite per l’Inter. 93? Finisce la partita, Inter-Kairat 2-1. 92? Thuram debole dalla distanza. 90? Ci saranno tre minuti di recupero. 88? Serie di cross non pericolosi del Kairat. 86? Susic per Dumfries che al volo manda a lato. 84? Thuram di testa sul primo palo, ruba il tempo ma non trova la porta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Inter-Kairat 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: Carlos Augusto e Lautaro Martinez firmano le reti della vittoria

