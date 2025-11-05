LIVE Inter-Kairat 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | pareggio clamoroso di Arad!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Anarbekov doppio rifletto su Pio Esposito e Susic, grande partita del giovane portiere del Kairat. 64? A breve sarà il momento anche di Thuram. 62? Dentro Susic al posto di Frattesi nell’Inter. 60? Spinge a pieno organico l’Inter. 58? Dumfries dalla distanza manda alto dopo una deviazione. 56? Si prepara il ritorno in campo anche di Thuram. 54? Gol di Arad, colpo di testa perfetto dopo un corner, Inter-Kairat 1-1. 52? Fuori Lautaro Martinez e dentro Bonny nell’Inter. 50? Esposito dalla distanza impegna il portiere kazako. 48? L’Inter prepara subito un cambio. 🔗 Leggi su Oasport.it
