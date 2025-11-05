LIVE Inter-Kairat 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | pareggio clamoroso di Arad!

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Anarbekov doppio rifletto su Pio Esposito e Susic, grande partita del giovane portiere del Kairat. 64? A breve sarà il momento anche di Thuram. 62? Dentro Susic al posto di Frattesi nell’Inter. 60? Spinge a pieno organico l’Inter. 58? Dumfries dalla distanza manda alto dopo una deviazione. 56? Si prepara il ritorno in campo anche di Thuram. 54? Gol di Arad, colpo di testa perfetto dopo un corner, Inter-Kairat 1-1. 52? Fuori Lautaro Martinez e dentro Bonny nell’Inter. 50? Esposito dalla distanza impegna il portiere kazako. 48? L’Inter prepara subito un cambio. 🔗 Leggi su Oasport.it

live inter kairat 1 1 champions league calcio in diretta pareggio clamoroso di arad

© Oasport.it - LIVE Inter-Kairat 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggio clamoroso di Arad!

Contenuti che potrebbero interessarti

live inter kairat 1Inter-Kairat Almaty 1-0, risultato in diretta della partita di Champions League: Lautaro la sblocca - Kairat Almaty di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

live inter kairat 1DIRETTA Champions, Inter-Kairat 1-1 e Marsiglia-Atalanta 0-0: pareggia Arad! LIVE - it seguirà in tempo reale le due partite delle italiane in Champions League ... Lo riporta calciomercato.it

live inter kairat 1Inter-Kairat di Champions League, la diretta: gol di Lautaro dopo una mischia in area. Fine 1° tempo Live 1-0 - Chivu invita a non sottovalutare i kazaki: «Loro hanno superato quattro turni preliminari, nessuna partita è semplice» ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Live Inter Kairat 1