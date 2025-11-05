LIVE Inter-Kairat 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | Lautaro Martinez sblocca la partita a fine primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.49 Primo tempo più sofferto del previsto per la squadra nerazzurra, Lautaro Martinez di forza nel finale di primo tempo mette le cose in chiaro per i nerazzurri. A tra poco per il secondo tempo! 48? Finisce il primo tempo, Inter-Kairat 1-0. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Gooooooooooool, Lautaro Martinez, dopo vari tiri davanti la porta riesce con la zampata finale di forza, Inter-Kairat 1-0. 41? Tiro di Edimilson parato da Sommer senza nessun problema. 39? Dimarco al volo colpisce male. 37? Esposito di prima intenzione manda alto. 35? Chivu chiede di giocare in avanti ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it
