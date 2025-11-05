LIVE Inter-Kairat 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Fuori Lautaro Martinez e dentro Bonny nell’Inter. 50? Esposito dalla distanza impegna il portiere kazako. 48? L’Inter prepara subito un cambio. 46? Inizia il secondo tempo! 21.49 Primo tempo più sofferto del previsto per la squadra nerazzurra, Lautaro Martinez di forza nel finale di primo tempo mette le cose in chiaro per i nerazzurri. A tra poco per il secondo tempo! 48? Finisce il primo tempo, Inter-Kairat 1-0. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Gooooooooooool, Lautaro Martinez, dopo vari tiri davanti la porta riesce con la zampata finale di forza, Inter-Kairat 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
