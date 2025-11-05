LIVE Inter-Kairat 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.53 Barella agirà da regista di centrocampo, ruolo che potrebbe ricoprire in futuro con stabilità. 20.47 L’Inter ha vinto nove delle ultime 10 sfide della fase a gironifase campionato di UEFA Champions League senza subire reti (l’eccezione è stata lo 0-1 contro il Bayern Leverkusen nella sesta giornata del 2024-25) ed è l’unica squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in 10 sfide della fase a gironicampionato dall’inizio della scorsa stagione. 20.42 Alla terza tappa, gli avversari del Kairat, il Pafos, hanno ricevuto un cartellino rosso al quarto minuto, ma la sfida è comunque finita 0-0: è stato il match più lungo giocato da una squadra in 11 uomini contro 10 nella coppa senza segnare. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Champions League: in campo Inter-Kairat e Olympique-Atalanta Nella prima parte della quarta giornata, risultati con più ombre che luci per le italiane: Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainew - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, dopo #InterKairat c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - X Vai su X
Inter – Kairat LIVE e Diretta Streaming Champions League - Kairat Almaty in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Si legge su stadiosport.it
LIVE - Inter-Kairat Almaty, squadre rientrate negli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro. Lo riporta msn.com
Youth League, Inter-Kairat Almaty, 3-0 al 54': questa volta Iddrissou non sbaglia! - Bella azione dell'Inter, in particolare con Cerpelletti, che salta il ... fcinternews.it scrive