CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.53 Barella agirà da regista di centrocampo, ruolo che potrebbe ricoprire in futuro con stabilità. 20.47 L’Inter ha vinto nove delle ultime 10 sfide della fase a gironifase campionato di UEFA Champions League senza subire reti (l’eccezione è stata lo 0-1 contro il Bayern Leverkusen nella sesta giornata del 2024-25) ed è l’unica squadra ad aver mantenuto la porta inviolata in 10 sfide della fase a gironicampionato dall’inizio della scorsa stagione. 20.42 Alla terza tappa, gli avversari del Kairat, il Pafos, hanno ricevuto un cartellino rosso al quarto minuto, ma la sfida è comunque finita 0-0: è stato il match più lungo giocato da una squadra in 11 uomini contro 10 nella coppa senza segnare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Inter-Kairat 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: si parte!