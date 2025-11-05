LIVE Inter-Kairat 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Lautaro Martinez vicino al gol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Spinge ancora l’Inter, la sensazione è che il gol arriverà a breve. 15? Lautaro da fuori manca il colpo decisivo. 13? Esposito manda fuori da pochi passi! 11? Doppio miracolo di Anarbekov su Lautaro Martinez. 9? Inter che comincia ad alzare i ritmi di gioco. 7? Ammonito Jorginho per un fallo tattico su Lautaro Martinez. 5? Molto alto in campo il Kairat che non vuole farsi schiacciare. 3? Acerbi per la terza volta di seguito non parte titolare. 1? Inizia la partita! 20.57 Inno della Champions League in corso. 20.53 Barella agirà da regista di centrocampo, ruolo che potrebbe ricoprire in futuro con stabilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

