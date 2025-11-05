LIVE Inter-Kairat 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Chivu sceglie la coppia Lautaro-Esposito!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 L’Inter ha vinto nove delle ultime 10 sfide di UEFA Champions League quando ha incontrato un avversario per la prima volta, ad eccezione della partita persa per 5-0 contro il PSG nella finale della scorsa annata. 20.32 Questa sarà la prima sfida dell’Inter contro il Kairat, nonché il primo in assoluto tra squadre italiane e kazake in una coppa europea. 19.59 Ecco le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. 🔗 Leggi su Oasport.it

