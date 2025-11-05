LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre si giocano l’accesso in semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’incontro decisivo del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals 2025 di doppio tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova. Sfida che è un autentico spareggio per le semifinali dell’evento che chiude la stagione. Quarto confronto diretto tra le due coppie con le azzurre avanti 2-1 dopo il successo maturato ai quarti di finale del Roland Garros. Le campionesse Olimpiche si presentano all’ultimo evento stagionale da numero uno della classifica race al termine di un 2025 sfavillante. 🔗 Leggi su Oasport.it
