LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens WTA Finals 2025 in DIRETTA | dalle 13.00 lo scontro diretto che vale la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 Quello che andremo a commentare sarà il quarto confronto diretto tra le due coppie con le azzurre avanti 2-1. 12:44 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di ErraniPaolini-KudermetovaMertens. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle protagoniste del match. Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’incontro decisivo del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals 2025 di doppio tra Sara ErraniJasmine Paolini e la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova. Sfida che è un autentico spareggio per le semifinali dell’evento che chiude la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Finals 2025 in DIRETTA: dalle 13.00 lo scontro diretto che vale la semifinale

