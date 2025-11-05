LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 3-6 WTA Finals 2025 in DIRETTA | azzurre costrette a rincorrere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Controbreak KudermetovaMertens. Arriva purtroppo il doppio fallo di Paolini. 40-40 Non passa il dritto di Jasmine. Deciding point. 40-30 Regalo della russa, che spedisce out una comoda volèe di dritto. 30-30 Errore con lo smash di Paolini. 30-15 Scappa via la risposta di rovescio di Kudermetova. 15-15 Pallonetto di dritto di Mertens che sorprende totalmente le italiane. 15-0 Prima vincente di Paolini. 1-0 BREAK ERRANIPAOLINI! Risposta aggressiva della toscana e dritto a campo aperto di Sara. C’è il break! 15-40 Due palle break ErraniPaolini. Gran punto giocato da ambedue le coppie, ma chiuso dal rovescio vincente di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens 3-6, WTA Finals 2025 in DIRETTA: azzurre costrette a rincorrere

