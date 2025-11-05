LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 3-6 2-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Game KudermetovaMertens. Si infrange in rete il dritto di Paolini. 40-15 Prima vincente. 30-15 ACE di seconda della russa. 15-15 Si ferma sul nastro la volèe di dritto di Mertens. 15-0 Servizio Kudermetova e volèe alta della compagna. 2-2 Game ErraniPaolini. Fenomenale difesa dell’emiliana e la profondità dei colpi di Jasmine provoca l’errore di Kudermetova. 40-40 Arriva lo smash vincente di Errani. Deciding point, tanto per cambiare. 30-40 Se ne va il dritto della russa. 15-40 Due palle break KudermetovaMertens. Stavolta la belga non può sbagliare e chiude lo smash al termine di un punto estenuante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens 3-6 2-3, WTA Finals 2025 in DIRETTA: prime fasi del secondo set

