LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 2-5 WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre rispondono per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Doppio break KudermetovaMertens. Errani serve dal basso ma le avversarie non si lasciano sorprendere. Dopo il cambio di campo Mertens servirà per il set. 40-40 Secondo doppio fallo Errani. Deciding point potenzialmente decisivo. 40-30 Risposta di rovescio della russa che mette in difficoltà Paolini. 40-15 Scambio interminabile in cui Sara dipinge il campo fino all’intervento a rete di Jasmine. 30-15 Se ne va il dritto incrociato di Kudermetova. 15-15 Fuori misura il pallonetto di rovescio di Mertens. 0-15 Non passa la demi-volèe di dritto di Errani, alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens 2-5, WTA Finals 2025 in DIRETTA: le azzurre rispondono per restare nel set

Contenuti che potrebbero interessarti

MATCH DECISIVO IN DOPPIO È quello che affrontano Errani e Paolini alle WTA Finals! In Arabia Saudita, Sara e Jasmine sfidano la coppia Kudermetova-Mertens nel terzo incontro del girone! Per andare in semifinale c’è un solo modo: vincere! Tra - facebook.com Vai su Facebook

#Errani- #Paolini diretta #WtaFinals: azzurre ko nel doppio, vincono Hsieh/Ostapenko. Tennis oggi LIVE - X Vai su X

LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Finals 2025 in DIRETTA: le azzurre si giocano l’accesso in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell'incontro decisivo del gruppo Martina Navratilova delle WTA Finals ... Secondo oasport.it

Quando giocano Sara Errani e Jasmine Paolini alle WTA Finals: i precedenti con Kudermetova/Mertens - Vi sono tre precedenti, tutti disputati quest’anno, tra queste due coppie ed il bilancio sorride ad Errani/Paolini: la romagnola e la toscana si sono imposte in due set ai quarti di finale del Roland ... Come scrive sportal.it

Dove vedere Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens alle Wta Finals di Riad in tv e streaming - L’ultima gara del girone nel doppio delle Wta Finals tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova/Elise Mertens si potrà vedere in chiaro su SuperTennis. Si legge su corriere.it