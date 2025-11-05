LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens 2-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | le azzurre cedono la battuta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Se ne va il dritto incrociato di Kudermetova. 15-15 Fuori misura il pallonetto di rovescio di Mertens. 0-15 Non passa la demi-volèe di dritto di Errani, alla battuta. 4-2 Game KudermetovaMertens. ACE della russa. 40-15 Gran lob di rovescio vincente di Kudermetova. 30-15 Ottimo dritto in cross di Jasmine che costringe la belga all’errore. 30-0 E’ lungo il rovescio difensivo di Paolini. 15-0 Prima vincente di Kudermetova. 2-3 Game ErraniPaolini. Non passa lo schiaffo al volo di dritto della belga. 40-30 Risposta di rovescio vincente di Kudermetova. 40-15 Mertens sfonda e chiude con lo schiaffo al volo di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens 2-3, WTA Finals 2025 in DIRETTA: le azzurre cedono la battuta

