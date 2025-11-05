LIVE Conegliano-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | sfida dal profumo di scudetto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del recupero della quarta giornata del Campionato di serie A1 di volley femminile 20252026 tra Conegliano e Milano. Sfida dal sapore di scudetto tra le venete campionesse in carica e la compagine meneghina, che meno di 20 giorni fa ha sorpreso le padrone di casa aggiudicandosi la Supercoppa. Al PalaVerde è atteso il pubblico delle grandi occasioni per il big match che animerà il mercoledì del volley italiano. Le pantere guidate da coach Santarelli saranno orfane della schiacciatrice Zhu, volata in Cina per i China National Games. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
GAMEDAY Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano recupero 4ª Giornata di Campionato LVF Tigotà Ore 20:30 ? Palaverde – Villorba Diretta su Rai Sport – VBTV (a pagamento) ? @palaverde_cafe aperto da - facebook.com Vai su Facebook
Serie A1 Tigotà – Conegliano-Milano, la saga continua: mercoledì il big match valido per il recupero della quarta giornata Leggi la news - X Vai su X
LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida dal profumo di scudetto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del recupero della quarta giornata del Campionato di serie ... oasport.it scrive
Dove vedere in tv Conegliano-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - 30) nel recupero della quarta giornata della Serie A1 di volley femminile. Scrive oasport.it
Domani è ancora Conegliano-Milano - Fra le due corazzate del nostro volley femminile sarà rivincita dopo il successo di Egonu e compagne in Supercoppa ... Da corrieredellosport.it