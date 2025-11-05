LIVE Conegliano-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | grande attesa per lo scontro diretto stellare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del recupero della quarta giornata del Campionato di serie A1 di volley femminile 20252026 tra Conegliano e Milano. Sfida dal sapore di scudetto tra le venete campionesse in carica e la compagine meneghina, che meno di 20 giorni fa ha sorpreso le padrone di casa aggiudicandosi la Supercoppa. Al PalaVerde è atteso il pubblico delle grandi occasioni per il big match che animerà il mercoledì del volley italiano. Le pantere guidate da coach Santarelli saranno orfane della schiacciatrice Zhu, volata in Cina per i China National Games. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande attesa per lo scontro diretto stellare

