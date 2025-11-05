LIVE Conegliano-Milano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 9-13 Ottimo avvio delle lombarde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-13 Contrattacco a segno per Gabi. 10-13 Perfetta la schiacciata di Haak. 9-13 Daalderop colpisce male questo attacco. Timeout chiamato da Santarelli. 9-12 Milano affida il contrattacco ad Egonu, che in questo caso non lascia scampo al muro avversario. 9-11 Stavolta la svedese manda il servizio in rete. 9-10 ACE Haak. 8-10 Muro Daalderop che disinnesca il contrattacco di Egonu. 7-10 Block out a segno per Pietrini. 7-9 Proprio Danesi sbaglia la battuta. 6-9 Invasione del muro di Conegliano. 6-8 Gabi riesce a superare il muro avversario. 5-8 Gran diagonale di Lanier. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 9-13. Ottimo avvio delle lombarde

