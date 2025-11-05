LIVE Conegliano-Milano 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 6-2 Le venete accelerano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 Primo tempo vincente di Fahr. 8-7 Da seconda linea va a segno Lanier. 8-6 Imprendibile la diagonale di Gabi. 7-6 Muro Piva su Lubian. 7-5 Solido attacco di Egonu. 7-4 Ancora a segno Haak. 6-4 Stavolta è largo l’attacco di Sillah. 6-3 Block out a bersaglio per Lanier. 6-2 Ricezione errata delle lombarde e comodo colpo per Sillah. Timeout Milano. 5-2 Tocco delicatissimo di Haak che beffa le avversarie a muro. 4-2 Errore in battuta di Fahr. 4-1 Difesa sontuosa di De Gennaro e punto di Sillah. 3-1 Invasione del muro delle venete. 3-0 ACE Gabi! 2-0 Contrattacco vincente di Sillah, entrata benissimo in partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 6-2. Le venete accelerano

