LIVE Conegliano-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le venete si aggiudicano il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Out il contrattacco di Haak. 3-4 Non passa la battuta di Danesi. 2-4 Attacco di Pietrini che beffa le avversarie. 2-3 Da seconda linea a bersaglio Gabi. 1-3 Diagonale profonda di Lanier. 1-2 Il nastro respinge stavolta la battuta della numero 4 milanese. 0-2 ACE Bosio1 0-1 Si riparte dall’attacco vincente di Lanier. SECONDO SET 25-17 PRIMO SET CONSEGLIANO. Diagonale vincente di Haak. Si chiude qui il primo parziale. 24-17 De Gennaro si immola sull’attacco di Egonu, ma le compagne non riescono ad ultimare il salvataggio. 24-16 Contrattacco regale di Haak. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le venete si aggiudicano il primo set

