LIVE Brescia-Olimpia Milano Serie A basket 2026 in DIRETTA | sfida d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Milano, incontro valido per la sesta giornata della regular season di Serie A di basket. Dopo il successo nella giornata di ieri, la Virtus Bologna è balzata in testa alla graduatoria. Nutrono l’obiettivo di agganciarla le sfidanti della partita odierna, il Brescia di Matteo Cotelli e l’Olimpia Milano di Ettore Messina. Oltre a essere un derby regionale, la sfida mette in palio due punti preziosi ai fini della classifica generale. Come già scritto, chi avrà la meglio andrà al comando insieme alle fortissime V-nere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida d’alta classifica

Leggi anche questi approfondimenti

Brescia-Olimpia Milano | Dubbi sul turnover per Ettore Messina - X Vai su X

Nel settantesimo anniversario della sua fondazione, la Bertram - Derthona basket non poteva iniziare meglio la stagione. Palazzetto nuovo. Quattro vittorie su cinque partite e primo posto in classifica assieme a Virtus, Brescia e Olimpia. E un allenatore che ris - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Brescia-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida d’alta classifica - Milano, match valevole per il sesto turno della stagione regolare di Serie A di ... Da oasport.it

LBA, Brescia- Olimpia Milano: diretta tv e streaming live del match - Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di LBA ... Come scrive msn.com

| Reggio vs Olimpia Milano, diretta (11-23 con 1:40, 1Q) - Nebo nel primo quintetto Olimpia, il giovanissimo Deme per Reggio. pianetabasket.com scrive