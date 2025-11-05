LIVE Brescia-Olimpia Milano 98-92 Serie A basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 cade dopo quattro vittorie consecutive la Germani aggancia la vetta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Miro Bilan MVP dell’incontro, i 23 punti e 11 rimbalzi hanno contribuito all’assegnazione del premio. 20.22 Due quarti superlativi di Brescia, a +15 dopo i primi venti minuti. Accelerate continue e una difesa solida hanno disorientato Milano, tutt’altro che cinica ai tiri dal campo. Alla lunga l’EA7 è uscita, ma non è bastato. Della Valle e compagni non hanno mai peccato di lucidità, nemmeno con un Brooks indemoniato nell’ultimo periodo. Coach Cotelli si gode la vetta condivisa con la Virtus Bologna (10 punti). Rimane a otto l’Olimpia Milano, che fra meno di 24 ore giocherà contro l’Anadolu Efes in Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it
