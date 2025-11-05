LIVE Brescia-Olimpia Milano 80-68 Serie A basket 2026 in DIRETTA | inizia l’ultimo quarto uomini di Messina a caccia della rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85-75 Mannion diminuisce le distanze in penetrazione. 85-73 Burnell per Bilan, sfidato comprensibilmente al tiro da tre. La palla però entra ed è +12 Germani Brescia. 82-73 Nebo da due a riaccorciare le distanze. 82-71 Due volte a rimbalzo Brescia, ci pensa Ndour a risolvere le cose. Zero su due per Tonut. Tonut conquista subito due liberi. 80-71 Penetrazione e scarico di Mannion per Bolmaro, l’argentino ringrazia dall’angolo siglando la tripla. QUARTO QUARTO 80-68 Booker ne mette uno, poi Burnell riparte in contropiede. Attacca Bolmaro e pesca il jolly in sospensione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Brescia-Olimpia Milano 80-68, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia l'ultimo quarto, uomini di Messina a caccia della rimonta