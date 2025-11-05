LIVE Brescia-Olimpia Milano 77-65 Serie A basket 2026 in DIRETTA | in netta difficoltà l’EA7 di Ettore Messina
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-67 In sospensione Mannion, torna a meno dieci l’EA7. 77-65 Non sbaglia Nico Mannion. Mannion subisce fallo al ferro, due liberi per lui. 77-63 Rimbalzo e due punti per Diop, ma l’Olimpia è in costante fase d’affanno. 77-61 Semi gancio scolastico di Ivanovic. 75-61 Gioco da tre punti per Burnell, +14 Brescia! 72-61 Bolmaro da due. 72-59 Scarico di Bilan per Della Valle, tripla che rischia di ammazzare la partita. 69-59 Diop guadagna un fallo dall’entità dubbia. Va in lunetta e ne mette uno. 69-58 In percussione Brooks, nettamente il migliore dei suoi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Brescia-Olimpia Milano, polemica sull'orario. Ecco come sono andate le cose - X Vai su X
? GAME DAY ? LBA Unipol 25/26 | 6a Giornata Germani Basket Brescia 18:30 PalaLeonessa A2A, Brescia Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #insieme #ForzaOlimpia - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Brescia-Olimpia Milano 56-41, Serie A basket 2026 in DIRETTA: primo tempo esaltante dei vicecampioni d’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Andrea Della Valle fallisce il libero, è solo la seconda volta che accade in stagione. Si legge su oasport.it
LBA - Intervallo: Germani Brescia vs Olimpia Milano, (56-41 al 20') - In diretta dal Palaleonessa di Brescia la cronaca testuale della partita tra Germani Brescia e Olimpia Milano, valida per la sesta giornata di campionato. pianetabasket.com scrive
LBA - Germani Brescia vs Olimpia Milano, la diretta (ore 18.30) - In diretta dal Palaleonessa di Brescia la cronaca testuale della partita tra Germani Brescia e Olimpia Milano, valida per la sesta giornata di campionato. Si legge su pianetabasket.com