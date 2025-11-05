CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-67 In sospensione Mannion, torna a meno dieci l’EA7. 77-65 Non sbaglia Nico Mannion. Mannion subisce fallo al ferro, due liberi per lui. 77-63 Rimbalzo e due punti per Diop, ma l’Olimpia è in costante fase d’affanno. 77-61 Semi gancio scolastico di Ivanovic. 75-61 Gioco da tre punti per Burnell, +14 Brescia! 72-61 Bolmaro da due. 72-59 Scarico di Bilan per Della Valle, tripla che rischia di ammazzare la partita. 69-59 Diop guadagna un fallo dall’entità dubbia. Va in lunetta e ne mette uno. 69-58 In percussione Brooks, nettamente il migliore dei suoi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 77-65, Serie A basket 2026 in DIRETTA: in netta difficoltà l’EA7 di Ettore Messina