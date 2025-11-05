LIVE Brescia-Olimpia Milano 56-41 Serie A basket 2026 in DIRETTA | primo tempo esaltante dei vicecampioni d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Ci siamo, inizia il secondo tempo! 19.25 Pochi minuti al rientro in campo di Brescia e Milano. 19.23 Armoni Brooks l’uomo della speranza per Milano, in virtù dei suoi dieci punti in undici minuti giocati. 19.20 Cinquantasei punti sono un’enormità, soprattutto se ti chiami Olimpia Milano. Difesa rivedibile, pessima percentuale da due (54%, 1324) e sette palle perse che non possono che saltare all’occhio. Un plauso doveroso va però a Brescia. che manda sei giocatori con almeno otto punti a referto (Della Valle 10; Ivanovic, Bilan, Burnell 9; Ndour, Mobio 8). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Brescia-Olimpia Milano 56-41, Serie A basket 2026 in DIRETTA: primo tempo esaltante dei vicecampioni d’Italia

Leggi anche questi approfondimenti

Brescia-Olimpia Milano, polemica sull'orario. Ecco come sono andate le cose - X Vai su X

? GAME DAY ? LBA Unipol 25/26 | 6a Giornata Germani Basket Brescia 18:30 PalaLeonessa A2A, Brescia Diretta su Sky Sport Basket e LBA Tv #insieme #ForzaOlimpia - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Brescia-Olimpia Milano 56-41, Serie A basket 2026 in DIRETTA: primo tempo esaltante dei vicecampioni d’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Andrea Della Valle fallisce il libero, è solo la seconda volta che accade in stagione. Scrive oasport.it

LBA - 2° Quarto: Germani Brescia vs Olimpia Milano, (54-39 al 19') - In diretta dal Palaleonessa di Brescia la cronaca testuale della partita tra Germani Brescia e Olimpia Milano, valida per la sesta giornata di campionato. Come scrive pianetabasket.com

Serie A Basket, Brescia-Olimpia Milano alle 18.30 su Sky Sport Basket e NOW - È stata la finale di Supercoppa poco più di un mese fa e ora Brescia e Milano tornano ad affrontarsi con in palio il possibile sorpasso su Tortona in testa alla classifica del campionato. Lo riporta sport.sky.it