LIVE Brescia-Olimpia Milano 27-20 Serie A basket 2026 in DIRETTA | inizio convincente dei vicecampioni d’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fine primo quarto: Germani Brescia-Olimpia Milano 27-20. 27-20 Chiusura perfetta di quarto per Brescia, recupero e fallo di Guduric su Della Valle. Il capitano non perdona e porta i suoi sul +7. 25-20 Shields compie un air ball, ripartenza Brescia che va di alley oop targato Burnell-Bilan. 23-20 Due su due per lo statunitense. Burnell scatenato in attacco, nuovi liberi dopo il fallo di Mannion. 21-20 Short roll da manuale di Bilan, che serve a Ivanovic la tripla del sorpasso. 18-20 Brooks con la tripla dalla lunga distanza! 18-17 Terminati i falli per l’Olimpia, 22 ai liberi per Della Valle. 🔗 Leggi su Oasport.it
