LIVE Berrettini-Vukic ATP Metz 2025 in DIRETTA | romano in campo a minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:31 Romano che è il favorito numero uno, stando a ciò che dicono le quote, per imporsi nel torneo di Metz. L’unica testa di serie rimasta è Cam Norrie. 20:27 Fuori Bublik, finita la benzina per il Kazako che quindi lascia strada libera a Sachko e anche a Matteo BERRETTINI! 19:45 Siamo al terzo! Dopo il set decisivo tra Bublik e Sachko in campo BERRETTINI! 19:02 Sachko-Bublik 7-5, probabile che il match di Berrettini slitti ancora visto che il kazako si gioca ancora un posto da riserva alle Finals di Torino. 17:46 Non ci saranno ritardi per la sessione serale, che prenderà il via alle ore 18 con Bublik-Sachko: poi toccherà a Matteo BERRETTINI! Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte l’azzurro Matteo BERRETTINI e l’australiano Aleksandar Vukic per un posto in quarti dell’ultimo torneo dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Vukic, ATP Metz 2025 in DIRETTA: romano in campo a minuti!

Approfondisci con queste news

Berrettini-Vukic: orario, precedenti e dove vederla in tv - X Vai su X

OK BERRETTINI A METZ! Parte col piede giusto Matteo in quel di Metz battendo in due set il padrone di casa Halys per 6-2/6-4. Agli ottavi sfiderà il vincente della sfida tra Moutet e Vukic. . . . . . #matteoberrettini #berrettini #atptour #metz #fra - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Berrettini-Vukic, ATP Metz 2025 in DIRETTA: romano in campo a minuti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Fuori Bublik, finita la benzina per il Kazako che quindi lascia strada libera a Sachko e anche a Matteo ... Riporta oasport.it

Diretta Berrettini-Vukic, segui il torneo di tennis Atp a Metz live - Il tennista romano sfida l'australiano sul cemento negli ottavi di finale in Francia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

Berrettini-Vukic, oggi Atp Metz 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Vukic, match degli ottavi all'Atp Metz 2025, si gioca oggi, mercoledì 5 novembre, non prima delle 19:10 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix e in diretta ... Secondo today.it