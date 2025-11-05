LIVE Berrettini-Vukic ATP Metz 2025 in DIRETTA | il romano insegue i quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA SPort e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte l’azzurro Matteo BERRETTINI e l’australiano Aleksandar Vukic per un posto in quarti dell’ultimo torneo dell’anno. Il romano deve fare legna in questo ultimo appuntamento della stagione agonistica, che poi lo vedrà impegnato nella Final 8 di Coppa Davis in quel di Bologna a fine novembre. Qui, ha superato brillantemente Halys, un rivale che evocava ottimi ricordi (la vittoria a Gstaad). Quest’oggi torna in campo contro un giocatore molto ostico, che ha sconfitto Moutet al primo turno al tie-break decisivo e dopo 3 ore di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
