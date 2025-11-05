LIVE Berrettini-Vukic ATP Metz 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vukic al servizio. Berrettini ha vinto 7-6, 7-6 e 7-5, 7-6 i due precedenti. Giocatori in campo! 20:33 Nulla di facile all’orizzonte però. Oggi c’è un rivale che nei due precedenti ha perso sì, ma con 3 tie-break disputati. Vincendo, ci sarebbe Learner Tien. 20:31 Romano che è il favorito numero uno, stando a ciò che dicono le quote, per imporsi nel torneo di Metz. L’unica testa di serie rimasta è Cam Norrie. 20:27 Fuori Bublik, finita la benzina per il Kazako che quindi lascia strada libera a Sachko e anche a Matteo BERRETTINI! 19:45 Siamo al terzo! Dopo il set decisivo tra Bublik e Sachko in campo BERRETTINI! 19:02 Sachko-Bublik 7-5, probabile che il match di Berrettini slitti ancora visto che il kazako si gioca ancora un posto da riserva alle Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it
