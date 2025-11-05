LIVE Berrettini-Vukic 7-6 6-3 ATP Metz 2025 in DIRETTA | romano in quarti contro un astro nascente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di Matteo BERRETTINI, a domani con altre partite degli azzurri tra Atene e Metz. Un saluto sportivo! 22:08 La bellezza di 15 ace, con 37 punti vinti con la prima di servizio in campo su 42 giocati in totale. Con la seconda 10 su 17. Se battesse anche Tien, diventerebbe ancora di più il favorito per vincere il titolo a Metz. Un passo per volta però! 22:06 Domani servirà quindi salire ancora di livello per avere la meglio di Learner Tien, uno dei migliori giovani che si stanno affacciando alle primissime posizioni della classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

