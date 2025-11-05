LIVE Berrettini-Vukic 7-6 2-1 ATP Metz 2025 in DIRETTA | il romano serve per primo nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 A zero Matteo. 40-0 Palla corta e chiusura di volo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Comanda girandosi con il dritto Berrettini e ottiene il quindici. 1-1 Con la prima l’aussie. 40-15 Palla corta vincente. 30-15 Ace. 15-15 Che fortuna! All’incrocio delle righe il passante di dritto mal colpito da Vukic. 0-15 Lungo lo slice di Vukic. 1-0 Mette via velocemente il primo gioco del set Berrettini. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e benedizione. 15-0 Ace (12°)! Serve prima il romano nel 2° set. BERRETTINI-Vukic 7-6(5)! SI! Passante in corsa di dritto deviato dal nastro a segno! Vale il primo set in 55? di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

