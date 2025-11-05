LIVE Berrettini-Vukic 4-5 ATP Metz 2025 in DIRETTA | il 1° set dovrebbe andare al tie-break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sbaglia con il dritto Vukic. 15-0 Sotterra il dritto difensivo Berrettini. 5-5 Prima vincente. 40-15 Con la prima esterna Matteo. 30-15 Rema Berrettini ma nulla può sul cross di dritto di Vukic. 30-0 Prima vincente! 15-0 Seconda robusta e punto Berrettini. 4-5 Resta avanti Vukic. 40-15 Prima vincente. 30-15 Non risponde di rovescio sulla seconda Matteo. 15-15 Di poco lungo il lungolinea di dritto vincente di Berrettini. 0-15 Lungo il dritto di Vukic. 4-4 Ace (7°). Almeno due ace a game, tranne il 4° gioco dove ha subito break. 40-0 ACE (6°). 30-0 Seconda in kick vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
