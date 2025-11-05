CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Con la prima ricuce l’aussie. 30-40 Slice e dritto di là Vukic. 15-40 Prima vincente. 0-40 Altra risposta fortunatissima di Berrettini, slice veramente corta e deviata dal nastro. Tre chance! 0-30 Clamoroso nastro vincente per il romano! 0-15 Fa male con il dritto in corsa lungoriga Berrettini. 3-3 A zero Berrettini. 40-0 Ace (4°). 30-0 ACE (3°). Servivano prima però. 15-0 Ace (2°). 2-3 Ace (2°). 40-30 Errore di dritto di Vukic. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Ace (1°) Vukic. 15-15 L’aussie sposta l’azzurro e ottiene il punto. 0-15 Gratuito di dritto dell’aussie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Vukic 3-3, ATP Metz 2025 in DIRETTA: il 1° set potrebbe andare al tie-break