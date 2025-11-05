LIVE Berrettini-Vukic 3-3 ATP Metz 2025 in DIRETTA | il 1° set potrebbe andare al tie-break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Con la prima ricuce l’aussie. 30-40 Slice e dritto di là Vukic. 15-40 Prima vincente. 0-40 Altra risposta fortunatissima di Berrettini, slice veramente corta e deviata dal nastro. Tre chance! 0-30 Clamoroso nastro vincente per il romano! 0-15 Fa male con il dritto in corsa lungoriga Berrettini. 3-3 A zero Berrettini. 40-0 Ace (4°). 30-0 ACE (3°). Servivano prima però. 15-0 Ace (2°). 2-3 Ace (2°). 40-30 Errore di dritto di Vukic. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Ace (1°) Vukic. 15-15 L’aussie sposta l’azzurro e ottiene il punto. 0-15 Gratuito di dritto dell’aussie. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Berrettini-Vukic: orario, precedenti e dove vederla in tv - X Vai su X
BERRETTINI, CHE INIZIO A METZ! ORA L’OTTAVO CON MOUTET O VUKIC Ritorno col botto per Matteo Berrettini al torneo ATP di Metz! Dopo la semifinale sfiorata a Vienna, l’azzurro ha dominato Quentin Halys con un secco 6-2, 6-4, centrando l’ac - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Berrettini-Vukic, ATP Metz 2025 in DIRETTA: romano in campo a minuti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Fuori Bublik, finita la benzina per il Kazako che quindi lascia strada libera a Sachko e anche a Matteo ... Segnala oasport.it
Diretta Berrettini-Vukic, segui il torneo di tennis Atp a Metz live - Il tennista romano sfida l'australiano sul cemento negli ottavi di finale in Francia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it
Berrettini-Vukic: orario, precedenti e dove vederla in tv - Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta l'australiano Aleksandar Vukic, numero 87 del mondo, - Come scrive reggiotv.it