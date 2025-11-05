CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE (3°). Servivano prima però. 15-0 Ace (2°). 2-3 Ace (2°). 40-30 Errore di dritto di Vukic. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Ace (1°) Vukic. 15-15 L’aussie sposta l’azzurro e ottiene il punto. 0-15 Gratuito di dritto dell’aussie. 2-2 Con il dritto Vukic. E allora, non ci si scrosta dai due precedenti e si torna on serve. Sarà il 4° tie-break su 5 set disputati tra i due. 40-30 Non chiude l’attacco di dritto Berrettini, subisce il passante vincente che vale la palla break. 30-30 Sbaglia di dritto in difesa e in corsa Berrettini. 30-15 Non risponde alla seconda in kick di rovescio Vukic. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Berrettini-Vukic 2-3, ATP Metz 2025 in DIRETTA: torna in ballo il destino del 1° set