LIVE Berrettini-Vukic 2-3 ATP Metz 2025 in DIRETTA | torna in ballo il destino del 1° set

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE (3°). Servivano prima però. 15-0 Ace (2°). 2-3 Ace (2°). 40-30 Errore di dritto di Vukic. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Ace (1°) Vukic. 15-15 L’aussie sposta l’azzurro e ottiene il punto. 0-15 Gratuito di dritto dell’aussie. 2-2 Con il dritto Vukic. E allora, non ci si scrosta dai due precedenti e si torna on serve. Sarà il 4° tie-break su 5 set disputati tra i due. 40-30 Non chiude l’attacco di dritto Berrettini, subisce il passante vincente che vale la palla break. 30-30 Sbaglia di dritto in difesa e in corsa Berrettini. 30-15 Non risponde alla seconda in kick di rovescio Vukic. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini vukic 2 3 atp metz 2025 in diretta torna in ballo il destino del 1176 set

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Vukic 2-3, ATP Metz 2025 in DIRETTA: torna in ballo il destino del 1° set

Altri contenuti sullo stesso argomento

live berrettini vukic 2LIVE Berrettini-Vukic, ATP Metz 2025 in DIRETTA: romano in campo a minuti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 Fuori Bublik, finita la benzina per il Kazako che quindi lascia strada libera a Sachko e anche a Matteo ... Si legge su oasport.it

live berrettini vukic 2Diretta Berrettini-Vukic, segui il torneo di tennis Atp a Metz live - Il tennista romano sfida l'australiano sul cemento negli ottavi di finale in Francia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Secondo corrieredellosport.it

live berrettini vukic 2Berrettini-Vukic: orario, precedenti e dove vederla in tv - Oggi, mercoledì 5 novembre, il tennista azzurro affronta l'australiano Aleksandar Vukic, numero 87 del mondo, - Riporta reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Vukic 2