Lite tra troniste a a Uomini e Donne | Cristiana attacca Sara e scoppia il caos!

Negli studi di Uomini e Donne volano accuse e “pagliaccia”: Cristiana Anania e Sara Gaudenzi protagoniste di un durissimo scontro, mentre Flavio Ubirti fa chiarezza sul trono. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Che succede quando due troniste decidono di non fare più sconti? Lo studio di Uomini e Donne si trasforma in un ring: Cristiana Anania e Sara Gaudenzi si scontrano ancora, e stavolta volano parole pesanti. La 22enne non ha esitato a definire la collega una “pagliaccia”, mentre Sara l’accusa di usare i commenti dei social per attaccarla. Un confronto tagliente, senza freni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Lite tra troniste a a Uomini e Donne: Cristiana attacca Sara e scoppia il caos!

