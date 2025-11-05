Lite tra bimbi in Abruzzo papà aggredisce il rivale del figlio di 8 anni a schiaffi e calci

Feedpress.me | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il figlio di otto anni ha una discussione con un amichetto e il papà decide di aggredire il "rivale" con alcuni schiaffi e, addirittura, anche un calcio fino a farlo cadere a terra. L’episodio, di cui ne danno conto il Centro e il Messaggero Abruzzo, è avvenuto in un piccolo paese dell’Alto Sangro. Protagonista della vicenda un quarantenne che, venuto a conoscenza dell’alterco tra bambini -. 🔗 Leggi su Feedpress.me

lite tra bimbi in abruzzo pap224 aggredisce il rivale del figlio di 8 anni a schiaffi e calci

© Feedpress.me - Lite tra bimbi in Abruzzo, papà aggredisce il "rivale" del figlio di 8 anni a schiaffi e calci

Altre letture consigliate

lite bimbi abruzzo pap224Lite tra bimbi, papà aggredisce il 'rivale' del figlio di 8 anni - Il figlio di otto anni ha una discussione con un amichetto e il papà decide di aggredire il 'rivale' con alcuni schiaffi e, addirittura, anche un calcio fino a farlo cadere a terra. Da msn.com

Teramo, lite tra bimbi di 4 anni: i papà si prendono a botte davanti alla scuola - A raccontare la scena una delle tante mamme presenti a quell’ora: «Ho visto un uomo che a passo spedito mi è passato accanto e, come una furia, è andato verso un papà che stava davanti all’ingresso ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Lite Bimbi Abruzzo Pap224