Lite tra bimbi in Abruzzo papà aggredisce il rivale del figlio di 8 anni a schiaffi e calci

Il figlio di otto anni ha una discussione con un amichetto e il papà decide di aggredire il "rivale" con alcuni schiaffi e, addirittura, anche un calcio fino a farlo cadere a terra. L’episodio, di cui ne danno conto il Centro e il Messaggero Abruzzo, è avvenuto in un piccolo paese dell’Alto Sangro. Protagonista della vicenda un quarantenne che, venuto a conoscenza dell’alterco tra bambini -. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lite tra bimbi in Abruzzo, papà aggredisce il "rivale" del figlio di 8 anni a schiaffi e calci

