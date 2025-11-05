Lite tra bambini il papà picchia il rivale | l' aggressione a schiaffi e calci la reazione dei genitori e la denuncia Cosa è successo
Una banale lite tra due bambini finisce in tribunale. E non per la zuffa tra coetanei, ma per l'aggressione del papà di uno dei due nei confronti del 'rivale' del figlio.. 🔗 Leggi su Leggo.it
I bambini litigano, il padre picchia l'amichetto del figlio - E non per la zuffa tra coetanei, ma per l'aggressione del papà di uno dei due nei confronti del 'rivale' del figlio. ansa.it scrive