Lite tra bambini il papà picchia il rivale | l' aggressione a schiaffi e calci la reazione dei genitori e la denuncia Cosa è successo

Leggo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banale lite tra due bambini finisce in tribunale. E non per la zuffa tra coetanei, ma per l'aggressione del papà di uno dei due nei confronti del 'rivale' del figlio.. 🔗 Leggi su Leggo.it

Lite tra bambini, il papà picchia il rivale: l'aggressione a schiaffi e calci, la reazione dei genitori e la denuncia. Cosa è successo

lite bambini pap224 picchiaI bambini litigano, il padre picchia l'amichetto del figlio - E non per la zuffa tra coetanei, ma per l'aggressione del papà di uno dei due nei confronti del 'rivale' del figlio. ansa.it scrive

