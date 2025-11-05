Lite tra agricoltore e cacciatore | Mi ha colpito col calcio del fucile Il video lo smentisce archiviato
Un agricoltore deciso a ’difendere’ la sua vigna e un cacciatore col classico cappellino arancione, fucile in spalla e passo tranquillo: è da un incontro in piena campagna che nasce una vicenda approdata in tribunale e chiusa solo ora con un decreto di archiviazione. Il giudice Janos Barlotti ha infatti accolto la richiesta del pubblico ministero, ponendo fine al procedimento per lesioni aggravate e minacce avviato dopo la denuncia di un 44enne di Roncalceci contro un cacciatore ravennate di settant’anni. Tutto inizia una mattina di fine settembre 2024. L’agricoltore, da tempo insofferente verso la presenza dei cacciatori nei dintorni dei propri campi, nota un uomo in abiti mimetici a pochi metri dalla vigna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
