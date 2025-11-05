L’Italia torna sul podio dopo 22 anni | Iliass Aouani bronzo mondiale #Tokyo2025 a Run2u puntata 41

EPISODIO 41 di Run2u Ospite: Iliass Aouani L’atleta Iliass Aouani, simbolo della nuova generazione dell’atletica italiana, si racconta a Run2u. Dalle case popolari di Ponte Lambro al bronzo mondiale di maratona a Tokyo 2025: una storia di riscatto, sacrificio e sogni realizzati. In questa puntata, Iliass si racconta come mai prima: la fatica, le cadute, la rinascita, la fede incrollabile nei propri sogni. Origini e infanzia tra le strade di Milano Il percorso da studente-atleta tra Italia e Stati Uniti Il ritorno in azzurro e la medaglia mondiale di Tokyo L’importanza della disciplina, della resilienza e del sacrificio “La parola impossibile è solo nel dizionario di chi vive di scuse. 🔗 Leggi su Oasport.it

