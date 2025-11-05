L’Italia indosserà una maglia celebrativa per i 20 anni dal trionfo del 2006 Foto

La prossima estate cadrà il 20esimo anniversario del trionfo dell’Italia ai Mondiali 2006. Per l’occasione, la Nazionale azzurra indosserà una maglia celebrativa a partire dalle prossime gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. Nuova maglia Italia, l’annuncio. “Adidas e Figc svelano oggi il nuovo Home Kit della Nazionale Italiana di calcio per i prossimi impegni internazionali. La nuova maglia combina l’identità visiva e le tradizioni storiche dell’Italia e le ritrae con un’estetica contemporanea e proiettata al futuro. Il design è rappresentativo di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive calcistiche, che hanno l’obiettivo di unire ogni generazione di tifosi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

