L' ispettore Fazio è sparito senza lasciare tracce E Montalbano è preoccupato | che fine ha fatto? Stasera in tv c' è La danza del gabbiano
Questa volta Montalbano si spaventa. E anche tanto. Perché per la prima volta è il suo fidato Fazio a dare il via alle indagini: l’ispettore, infatti, è sparito. Che cosa gli è successo? Nuovo appuntamento stasera in tv con Il Commissario Montalbano. Alle 21.30 torna il secondo episodio dell’ottava stagione dal titolo La danza del gabbiano, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Su Rai 1, come al solito, ma anche in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere l’intera collezione dei 37 episodi che compongono le 15 stagioni della serie su Montalbano. 🔗 Leggi su Amica.it
