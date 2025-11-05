L' ispettore Fazio è sparito senza lasciare tracce E Montalbano è preoccupato | che fine ha fatto? Stasera in tv c' è La danza del gabbiano

Amica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa volta Montalbano si spaventa. E anche tanto. Perché per la prima volta è il suo fidato Fazio a dare il via alle indagini: l’ispettore, infatti, è sparito. Che cosa gli è successo? Nuovo appuntamento stasera in tv con Il Commissario Montalbano. Alle 21.30 torna il secondo episodio dell’ottava stagione dal titolo La danza del gabbiano, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Su Rai 1, come al solito, ma anche in contemporanea in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere l’intera collezione dei 37 episodi che compongono le 15 stagioni della serie su Montalbano. 🔗 Leggi su Amica.it

l ispettore fazio 232 sparito senza lasciare tracce e montalbano 232 preoccupato che fine ha fatto stasera in tv c 232 la danza del gabbiano

© Amica.it - L'ispettore Fazio è sparito senza lasciare tracce. E Montalbano è preoccupato: che fine ha fatto? Stasera in tv c'è "La danza del gabbiano"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ispettore Fazio 232 Sparito