L’Isola dei Famosi | Veronica Gentili verso la riconferma alla guida

Dopo mesi di incertezze, L’Isola dei Famosi sembra pronta a fare il suo ritorno su Canale 5. A rivelarlo è Giuseppe Candela, che sulle pagine del settimanale Chi ha anticipato come il reality adventure Mediaset potrebbe tornare già nei primi mesi del 2026. Secondo il giornalista, non c’è ancora una data ufficiale in calendario, ma i piani di Cologno Monzese punterebbero a un rilancio anticipato rispetto agli anni passati: “Non c’è ancora una data sul calendario, ma nei primi mesi del 2026 L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5.” Un ritorno che, se confermato, segnerebbe la volontà di Mediaset di non abbandonare il genere reality, nonostante il calo di interesse registrato nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - L’Isola dei Famosi: Veronica Gentili verso la riconferma alla guida

