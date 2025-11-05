L' isola dei famosi | Veronica Gentili confermata ma l' inizio viene anticipato all' inverno?
Gli ascolti del Grande Fratello condotto da Simona Ventura non decollano e Mediaset corre ai ripari. L'Isola dei Famosi tornerà nei primi mesi del 2026 con Veronica Gentili confermata al timone. Mentre il Grande Fratello di Simona Ventura continua a faticare negli ascolti, in casa Mediaset si pensa già al futuro. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile rivoluzione nei palinsesti del 2026: il reality dei Lumina Studios potrebbe lasciare il testimone al ritorno de L'Isola dei Famosi, nuovamente condotta da Veronica Gentili. Un ritorno anticipato e una conferma per L'Isola dei Famosi Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul nuovo numero del settimanale Chi, a gennaio dovrebbe tornare su Canale 5 una nuova edizione de L'Isola dei Famosi, nuovamente condotta da Veronica Gentili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
